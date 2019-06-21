Увольнение Авакова в компетенции Верховной Рады, а не президента

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с дальнейшим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, размещенную на сайте главы государства 2 июня 2019 года.

В ответе, обнародованном в пятницу на сайте президента Украины, освобождение от должности министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады.

В соответствии с требованиями закона Украины "О Кабинете министров Украины" член правительства может быть освобожден от должности Верховной Радой путем принятия отставки члена Кабмина по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьера и по собственной инициативе.

Отстранение конкретной должностного лица от должности как мера обеспечения уголовного производства применяется на условиях и в порядке, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины.

"Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности Министра внутренних дел Украины пока отсутствуют", - говорится в документе.