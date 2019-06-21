Политика

14:50 21.06.2019

В Раду могут пройти шесть партий, лидирует "Слуга народа"

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В Раду могут пройти шесть партий, лидирует "Слуга народа"

Шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, лидирует партия "Слуга народа", свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Согласно результатам соцопроса, обнародованным в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 37,1,% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер в парламент партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9,7%), "Европейская солидарность" (6,9%), "Батькивщина" (6,8%) и партия "Голос" - 5,3%.

При этом шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность, имеет партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,2% респондентов.

Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.

Теги: #социс #верховна_рада #опрос #выборы
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