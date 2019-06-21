Политика

14:47 21.06.2019

Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК с нормами об импичменте

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Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК с нормами об импичменте

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук дал понять, что глава государства Владимир Зеленский наложит вето на закон о временных следственных комиссиях (ВСК) парламента из-за большого количества нарушений при голосовании за документ.

"Президент четко сказал, что не подпишет ни один закон, в котором было кнопкодавство или допущены иные большие нарушения регламентных процедур. Потому мы сейчас внимательно изучаем эти вопросы", - сказал он в эфире "Радио НВ", отвечая на вопрос о том, будет ли президент подписывать закон о ВСК.

По его словам, решение по закону о ВСК будет принято в ближайшее время.

"Касательно закона о временных следственных комиссиях. Мы его сейчас изучаем. И мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий с Конституцией Украины. Решение будет приниматься отдельно по этому вопросу. Я думаю, это будет в ближайшее время", - заявил Стефанчук.

Представитель президента в Раде отметил, что закон сейчас анализируют, но уже сейчас известно, "что там большое количество нарушений Конституции". "Потому мы однозначно будем применять право президентского вето на те или иные законопроекты", - добавил он.

Вместе с тем Стефанчук призвал журналистов передавать в администрацию президента данные о неперсональном голосовании народных депутатов во время принятия законов.

Как сообщалось, законопроект о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады (№1098) был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе спикером рады Андреем Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности. Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления

Теги: #зеленский #украина #вск #импичмент
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