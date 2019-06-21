Политика

14:00 21.06.2019

Тимошенко ратует за выработку единых правил для всех предпринимателей

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Тимошенко ратует за выработку единых правил для всех предпринимателей

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказывается за единые правила для предпринимателей, которые исключат какие-либо закулисные договоренности с политиками и представителями власти.

"Я хочу посоветовать президенту создать вместе с новым парламентом и новым правительством единые правила для всех предпринимателей - малых, средних и больших, которые работают в Украине, и чтобы никто не имел возможности заходить ни в какие политические кабинеты с черного хода", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом она не захотела комментировать встречи президента Украины Владимира Зеленского с крупными бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, поскольку не владеет деталями переговоров.

Теги: #тимошенко #батькивщина #выборы
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