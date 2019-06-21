Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении персонального голосования нардепами

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

Как сообщается на сайте парламента, документ №10394 авторства Зеленского зарегистрирован в Раде в пятницу, 21 июня 2019 года.

Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, 18 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в администрации главы государства подготовили законопроекты об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы.