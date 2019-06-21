Политика

12:49 21.06.2019

Решение КС частично поможет восстановить доверие к выборам, но может вызвать виток политических противостояний

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Решение КС частично поможет восстановить доверие к выборам, но может вызвать виток политических противостояний

Решение Конституционного суда Украины о конституционности указа президента страны о роспуске Верховной Рады может способствовать восстановлению доверия к избирательному процессу, однако может и привести к политическим противостояниям, считают наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА".

"Непредсказуемость решения КС и опасения со стороны всех заинтересованных сторон, что решение суда может быть политически мотивированным - дезориентировали потенциальных субъектов избирательного процесса и служили для многих из них основанием ставить под сомнение легитимность самого процесса. Решение КС частично будет способствовать "размораживанию" и восстановлению доверия к избирательному процессу, однако может вызвать очередной виток политических противостояний", - говориться в пресс-релизе "ОПОРЫ", распространенным перед пресс-конференцией в пятницу в Киеве.

"ОПОРА" также призывает всех политических игроков воздержаться от публичной дискредитации государственных институтов в электоральных или партийно-политических целях.

Теги: #верховная_рада #опора #выборы
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