Кубив - за трансформацию МЭРТ в Министерство цифровой экономики

О необходимости расформирования традиционного Министерства экономического развития и торговли в Министерство цифровой экономики заявил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив..

"Минэкономразвития следует наделить более широкими полномочиями в сфере развития цифровой экономики. Уже три года наше министерство активно развивает цифровую повестку дня для Украины, однако следует, наконец, сократить несвойственные функции других органов власти в сфере цифровизации", - сказал первый вице-премьер, выступая с парламентской трибуны в пятницу.

Он также отметил необходимость оптимизировать работу комитетов Верховной Рады и создать эффективный комитет по цифровой экономике, поскольку развитие цифровых государственных сервисов сегодня среди главных приоритетов работы правительства.

Кубив также акцентировал внимание на необходимости усиления реформ в сфере интеллектуальной собственности, что является залогом позитивных изменений в развитии инноваций, стартапов, цифровизации страны.

"Вчера я открыл форум, где начал процесс формирования Стратегии развития интеллектуальной собственности в Украине, которую сформируют лучшие украинские и международные эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности", - заявил первый вице-премьер-министр, добавив, что это может дать дополнительные стимулы для развития инновационной составляющей экономики.

Как сообщалось, ранее на встрече с бизнесом президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости присоединения Украины к Единому цифровому рынку ЕС в течение пяти лет.