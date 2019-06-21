Парубий поблагодарил студентов КНУ им.Шевченко, вышедших на протест из-за назначения Портнова

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский отменил свой приказ о назначении Андрея Портнова на должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета, заявил он на пленарном заседании парламента в четверг.

"Благодаря бескомпромиссной и активной позиции украинских студентов ректор Киевского национального университета имени Шевченко отменил приказ о назначении профессором университета одиозного Андрея Портнова", - сказал он.

Вместе с тем Парубий поблагодарил студентов, которые вышли на акцию протеста, и поприветствовал "ответственное решение ректората и руководства вуза".

Как сообщалось, 21 июня возле главного корпуса КНУ им.Т.Шевченко прошла акция протеста против восстановления экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ректор Губерский вручную подписал приказ об увольнении Портнова с должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

В свою очередь журналисты в Фейсбуке обнародовали написанный вручную текст приказа с обещанием в пятницу утром оформить его в канцелярии, после чего он вступит в силу.