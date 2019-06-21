Политика

11:22 21.06.2019

Нардеп Найем не будет баллотироваться в Раду: его больше привлекает работа в исполнительной власти

1 мин читать
Нардеп Найем не будет баллотироваться в Раду: его больше привлекает работа в исполнительной власти

Народный депутат Украины Мустафа Найем (внефракционный) решил не баллотироваться на внеочередных выборах в украинский парламент.

"Я принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады", - сообщил Найем в своем телеграмм-канале в пятницу.

Депутат объяснил свое решение тем, что не произошло объединение тех лиц, с кем ему хотелось бы работать. По его словам, многие единомышленники идут в парламент по разным спискам, однако баллотироваться по мажоритарному округу и оказаться в парламенте без команды Найем считает неправильным.

"Мандат любой ценой мне не интересен", - подчеркнул он.

Нардеп напомнил, что почти два года своей работы в парламенте посвятил реформе патрульной полиции и чтобы лучше разбираться этом вопросе заочно окончил юридический факультет. По словам Найема, он понял, что его больше привлекает работа в исполнительной власти.

"Уже тогда я понял, что меня больше привлекает работа в исполнительной власти, где есть четко очерченная зона ответственности и полномочия… Я никуда не ухожу и буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на де оккупированных территориях", - отметил он.

Как сообщалось, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля

Теги: #верховная_рада #найем #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 21.06.2019
Суд принял решение, которое дает возможность Саакашвили участвовать в парламентских выборах в Украине

Суд принял решение, которое дает возможность Саакашвили участвовать в парламентских выборах в Украине

09:51 21.06.2019
Партия "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков

Партия "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков

08:02 21.06.2019
Макрон поддержал бы кандидатуру Меркель на пост главы Еврокомиссии, если бы она выдвинула свою кандидатуру

Макрон поддержал бы кандидатуру Меркель на пост главы Еврокомиссии, если бы она выдвинула свою кандидатуру

17:36 20.06.2019
Партия Савченко выдвинула 7 кандидатов-мажоритарщиков на внеочередные выборы в Раду

Партия Савченко выдвинула 7 кандидатов-мажоритарщиков на внеочередные выборы в Раду

17:19 20.06.2019
Глава КС Шаптала опровергает заявления Ляшко о посещении ею АПУ и встреч с Зеленским

Глава КС Шаптала опровергает заявления Ляшко о посещении ею АПУ и встреч с Зеленским

17:05 20.06.2019
Старая и новая власть объединились, чтобы не допустит Бойко и "Оппозиционную платформу - за жизнь" к участию в выборах в Раду – заявление партии

Старая и новая власть объединились, чтобы не допустит Бойко и "Оппозиционную платформу - за жизнь" к участию в выборах в Раду – заявление партии

16:40 20.06.2019
Партия "Голос" готова вести переговоры о коалиции в Раде 9-го созыва, но до 21 июля говорить об объединениях преждевременно

Партия "Голос" готова вести переговоры о коалиции в Раде 9-го созыва, но до 21 июля говорить об объединениях преждевременно

16:14 20.06.2019
КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

13:56 20.06.2019
Донорами партии "Голос" стали финдиректор компании "Чумак", соучредитель Kasta.ua и гендиректор MacPaw

Донорами партии "Голос" стали финдиректор компании "Чумак", соучредитель Kasta.ua и гендиректор MacPaw

13:47 20.06.2019
Пять партий имеют шансы пройти в Раду, с большим отрывом лидирует "Слуга народа" – опрос "Active Group"

Пять партий имеют шансы пройти в Раду, с большим отрывом лидирует "Слуга народа" – опрос "Active Group"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд принял решение, которое дает возможность Саакашвили участвовать в парламентских выборах в Украине

Лидеры ЕС призвали Россию освободить украинских моряков, осудили русскую паспортизацию украинцев и высказались за скорейшее возобновление переговоров для выполнения Минских соглашений

Порошенко приветствовал продление санкций против РФ еще на полгода

Зеленский о рецепте превращения Украины в богатую страну: не мешать бизнесу, вкладывать в образование, науку и технологии

Старая и новая власть объединились, чтобы не допустит Бойко и "Оппозиционную платформу - за жизнь" к участию в выборах в Раду – заявление партии

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий поблагодарил студентов КНУ им.Шевченко, вышедших на протест из-за назначения Портнова

Высших чиновников ЕС назначат на следующем саммите 30 июня

Спикер Палаты представителей США призвала сделать все возможное для деэскалации ситуации с Ираном

Портнов спокойно отреагировал на решение КНУ о его увольнении с должности

Лидеры ЕС призвали Россию освободить украинских моряков, осудили русскую паспортизацию украинцев и высказались за скорейшее возобновление переговоров для выполнения Минских соглашений

Суд 21 июня рассмотрит иск Саакашвили об установлении факта его проживания в Украине для регистрации кандидатом в депутаты

Порошенко приветствовал продление санкций против РФ еще на полгода

"Оппозиционный блок" подал документы на регистрацию в ЦИК

Зеленский о рецепте превращения Украины в богатую страну: не мешать бизнесу, вкладывать в образование, науку и технологии

КЗОТ безнадежно устарел - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА