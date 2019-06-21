Политика

09:51 21.06.2019

Партия "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков

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Партия "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков

Партия "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации 199 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы – герои. Следите за новостями", - сообщает партия в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В настоящее время информация о кандидатах по мажоритарным округам не обнародована.

Теги: #верховная_рада #цик #укриана #слуга_народа #выборы
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