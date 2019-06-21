Политика

09:33 21.06.2019

Высших чиновников ЕС назначат на следующем саммите 30 июня

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Высших чиновников ЕС назначат на следующем саммите 30 июня

Консультации лидеров стран Евросоюза и их дискуссия на саммите в Брюсселе о назначении глав ведущих институтов ЕС не привели к согласию, и потребуются дополнительные консультации, сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Европейский совет провел полную и обстоятельную дискуссию по кандидатурам, учитывая консультации и декларации в Европейском парламенте. Ни по одному из кандидатов не достигнуто большинства", - объявил Туск.

"Европейский совет договорился, что следует найти такой пакет, который отражает разнообразие Европейского союза. Мы вновь встретимся 30 июня", - сказал глава Евросовета.

До того времени, пообещал Туск, он продолжит консультации, в том числе с Европейским парламентом.

По его мнению, все еще рано предвосхищать имена будущих руководителей ЕС.

Предполагалось достигнуть согласия по кандидатам на четыре ключевых поста в ЕС: председателя Европейского совета, председателя Европейской комиссии, председателя Европейского центрального банка и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в свойственной ему манере пошутил: "Я констатировал с некоторым удовольствием, весельем и удовлетворением и да, даже счастьем, то, что, похоже, меня не очень просто заменить".

Туск на вопрос, не было ли добавлено его имя к числу возможных кандидатур на пост председателя Еврокомиссии, ответил: "Нет. К счастью, нет".

Теги: #ес #саммит
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