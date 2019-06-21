Лидеры ЕС призвали Россию освободить украинских моряков, осудили русскую паспортизацию украинцев и высказались за скорейшее возобновление переговоров для выполнения Минских соглашений

Лидеры Европейского Союза призвали Россию безоговорочно освободить украинских моряков и судна, незаконно захваченных в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Речь об этом идет в выводах саммита ЕС, которые были одобрены главами государств и правительств стран – членов ЕС в четверг в Брюсселе.

"Европейский совет вновь обращается с призывом к России безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - заявили лидеры ЕС.

Они также выразили "крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений".

"Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений, в тесной координации со своими международными партнерами", - отмечается в выводах.

Кроме того, Европейский совет призвал к "срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами".

Лидеры ЕС также напомнили, что 17 июля исполнится пять лет с момента трагедии рейса MH17, унесшего 298 жизней.

"Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и ответственности за жертв и их ближайших родственников в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", - говорится в выводах.

В этом контексте лидеры ЕС приветствовали объявление 19 июня Объединенной следственной группы того факта, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам и призвали Россию "в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием". Лидеры ЕС также выразили "полную уверенность в независимости и профессионализме предстоящих судебных процедур".