Суд 21 июня рассмотрит иск Саакашвили об установлении факта его проживания в Украине для регистрации кандидатом в депутаты

Печерский районный суд Киева утром 21 июня рассмотрит иск лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили об установлении факта его проживания в Украине для регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля.

"Это будет связано с его регистрацией в Центральной избирательной комиссии", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Руслан Чернолуцкий.

13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении 5 последних лет.

"В моем случае есть прецеденты в украинском законодательстве, если человек отсутствует в Украине по уважительным обстоятельствам, а в моем случае это всем понятно. Президент Зеленский отменил указ предыдущего президента и признал тем самым, что это было незаконно (лишение гражданства - ИФ). Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже было незаконным, а значит, уважительным", - сказал он на брифинге.

10 июня на съезде "Руха новых сил" был утвержден список партии на выборах. В его первую пятерку вошли лидер партии Михеил Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, гроссмейстер из Одессы Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.