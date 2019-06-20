Политика

22:40 20.06.2019

Порошенко приветствовал продление санкций против РФ еще на полгода

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Порошенко приветствовал продление санкций против РФ еще на полгода

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение лидеров государств-членов Европейского Союза продлить экономические санкции против Российской Федерации еще на полгода.

"Приветствую единогласное решение лидеров институтов и государств-членов Европейского Союза продлить на полгода экономические санкции в отношении России за ее продолжающуюся агрессию против Украины. Благодарен президенту Дональду Туску, президенту Жану-Клоду Юнкеру, лидерам Франции и ФРГ, а также всем нашим европейским союзникам за объективную и справедливую оценку разрушительной и агрессивной политики Кремля на Донбассе, в Крыму и в Азовском море", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.

При этом он отметил важность продления санкций для Украины.

"Хотя Путин продолжает кичиться о якобы неэффективности санкций, их снятие - заветная мечта Кремля, и российская дипломатия ложью, шантажом и подкупом пытается подорвать единство и солидарность Европы с Украиной", - отметил Порошенко.

При этом он добавил, что Украина должна противодействовать агрессии России исключительно путем дипломатии.

"Украина должна противодействовать активной и креативной дипломатией! Следующее поле боя - саммит двадцатки в Осаке", - резюмировал Порошенко.

Как сообщалось, представитель Украины при Европейском Союзе, посол Мыкола Точицкий сообщает, что лидеры Европейского Союза согласовали продление секторальных санкций против Российской Федерации на полгода, - до января 2020г.

Теги: #рф #порошенко #украина #санкции #ес
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