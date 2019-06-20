Партия Савченко выдвинула 7 кандидатов-мажоритарщиков на внеочередные выборы в Раду

Партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" выдвинула 7 кандидатов в народные депутаты Украины по мажоритарным избирательным округам.

"Система сопротивляется, но наша партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет представлена в избирательном процессе. Политсила выдвигает 7 мажоритарных кандидатов, в том числе четыре по Донецкой области", - написала Надежда Савченко на своей странице в Фейсбуке в четверг.

В сообщении отмечается, что среди кандидатов в нардепы выдвинуты: глава партии - Надежда Савченко (округ № 51), заместитель главы партии - Татьяна Проторченко (округ № 52), руководитель избирательного штаба - Вера Савченко (округ № 45), председатель Зеленоярского сельского совета Никольского района Донецкой области Николай Юзвинкевич (округ № 60), депутат Песковского поселкового совета объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области Юлия Соловьева (округ № 96), председатель Всеукраинского общественного объединения "Противодействие торговле людьми" Вера Володий (округ № 196), директор "Редакции газеты "Киевские ярмарки" Виталий Архипов (округ № 90).

"Да, мы не собрали сумму обязательного взноса для участия партии в выборах в сумме 4 млн 173 тыс. грн…Нас не финансируют олигархи. Мы опираемся только на поддержку народа Украины", - дополнила Савченко.