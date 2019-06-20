Политика

17:05 20.06.2019

Старая и новая власть объединились, чтобы не допустит Бойко и "Оппозиционную платформу - за жизнь" к участию в выборах в Раду – заявление партии

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Старая и новая власть объединились, чтобы не допустит Бойко и "Оппозиционную платформу - за жизнь" к участию в выборах в Раду – заявление партии

Старая и новая власть объединились для того, чтоб помешать "Оппозиционной платформе - за жизнь" выиграть парламентские выборы, для чего через суды и Центральную избирательную комиссию начали атаку на политсилу и ее сооснователя Юрия Бойко, заявляют партии.

"Осознавая, что Юрий Бойко является самым рейтинговым кандидатом на пост премьер-министра Украины, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" уверенно побеждает на выборах в Верховную Раду, политические конкуренты от старой и новой власти пытаются любой ценой остановить регистрацию списка кандидатов в народные депутаты Украины путем судебных запретов и сфабрикованных обращений в органы государственной власти", - говорится в обнародованном в четверг заявлении "Оппозиционной платформы - за жизнь".

Так, говорится в информации, в четверг в Окружной административный суд г. Киева подан иск с требованиями "принудительно вернуть Бойко в ряды подконтрольного им "Оппозиционного блока".

"В Центральную избирательную комиссию, Министерство юстиции Украины, правоохранительные органы и суды направляются напечатанные "как под копирку" заявления и жалобы в якобы незаконности формирования списка кандидатов в депутаты от "Оппозиционной платформы - за жизнь" во главе с Юрием Бойко с требованием не допустит их регистрацию", - утверждают в политсиле.

В связи с этим партия заявляет, что никаких правовых оснований для ее недопуска к участию во внеочередных парламентских выборах нет.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" заявляет, что никаких правовых оснований для недопуска нашей партии для участия в выборах не существует. Уверены, что власть не сможет помешать Юрию Бойко стать народным депутатом и завести в парламент свою мощную команду. Любые попытки политических аферистов помешать этому обречены на неудачу", - говорится в заявлении политсилы.

Также в партии призвали дипломатические представительства, международных наблюдателей и украинское гражданское общество жестко осудить попытки помешать оппозиции принять участие в выборах, использовать административный ресурс и рейдерские технологии.

Теги: #за_життя #бойко #выборы
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