Политика

16:40 20.06.2019

Партия "Голос" готова вести переговоры о коалиции в Раде 9-го созыва, но до 21 июля говорить об объединениях преждевременно

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Партия "Голос" готова вести переговоры о коалиции в Раде 9-го созыва, но до 21 июля говорить об объединениях преждевременно

Партия "Голос" готова участвовать в переговорах о создании коалиции в Верховной Раде 9-го созыва, но до завершения избирательной кампании считает преждевременными разговоры о ее конкретном формате.

"Мы хотим посмотреть, чем закончится политический и избирательный процесс, посмотреть, кто именно пройдет в Раду... После того, как завершим избирательный процесс, мы остановимся и посмотрим. На тот момент у нас уже будет четкое понимание, что мы хотели бы внести в коалиционное соглашение. Мы готовы вести переговоры и относительно коалиционного соглашения, и относительно объединения, и относительно конструктивного воплощения тех реформ, которые мы хотели бы провести", - сказала глава предвыборного штаба (второй номер списка партии "Голос" на выборах) Юлия Клименко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она пояснила, что на протяжении избирательной кампании "политический ландшафт" стремительно меняется.

"Мы будем очень конструктивны или в коалиции, или в оппозиции. Но, в любом случае, не будем деструктивно себя вести по отношению к нашим избирателям, потому что им нужен результат", - отметила она.

Вместе с тем Клименко добавила, что к началу работы в Верховной Раде партия "Голос" будет иметь пакет законопроектов, которые намерена продвигать в парламенте.

Комментируя заявление главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова о теоретической возможности коалиции его политсилы и "Голоса" в Раде и отвечая на вопрос, готова ли партия "Голос" к такой коалиции, Клименко сказала: "Делить портфели заблаговременно, пока не завершился избирательный процесс - не очень хорошая идея и больше похоже на старую политику...Мы не объединяемся вокруг брендов. Мы объединяемся вокруг идей, ценностей и результата. Мы готовы к этому. И я думаю, что к этому вопросу лучше уже вернуться после избирательного процесса 21 июля", - сказала она.

Ранее глава партии "Слуга народа" Разумков, отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" – это утопия, допустил создание коалиции этой политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука в Верховной Раде нового созыва.

Теги: #голос #партия #выборы
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