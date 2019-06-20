Политика

16:36 20.06.2019

КЗОТ безнадежно устарел - Зеленский

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КЗОТ безнадежно устарел - Зеленский

 Кодекс законов о труде безнадежно устарел, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Безнадежно устарел кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. Сейчас, в 21 веке, мы предлагаем те же правила для предпринимателей, для офисов иностранных и инновационных компаний и не удивительно, что они не хотят их принимать", - сказал Зеленский в ходе встречи с бизнесом в Киеве в четверг.

Президент подчеркнул, что верит в способность украинцев самостоятельно принимать правильные и современные решения, и потому считает декоммунизацию госрегулирования и либерализацию экономики приоритетом своей команды на эти пять лет.

"Сейчас 2019 год и до сих пор действует украинский закон, регулирующий жилищные отношения, простите, это трэш, и это должно уйти в историю", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украине необходимо избавиться от "нафталинового постсоветского регулирования", которое внедрялось для плановой экономики.

"Запреты для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно: землей, валютными ценностями, или запрет свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вред, например, играть в легальные азартные игры... все эти запреты должны быть отменены", - подчеркнул гарант.

Теги: #кзот #зеленский #реформы
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