Политика

16:26 20.06.2019

Зеленский отменил 159 президентских указов своих предшественников

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Зеленский отменил 159 президентских указов своих предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о признании утратившими силу 159 указов, изданных первыми тремя президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Соответствующие указы №418/2019 и №419/2019 был подписан в четверг.

Ранние отменяемые указы (1991-2001 гг) носят почти исключительно экономический характер, поздние (преимущественно 2011-2013 гг) – административные, касаются положений о различных ведомствах.

Также отменяются отдельные положения и пункты еще 31 указа, в том числе отменяются отдельные абзацы и пункты указов об изменениях в другие указы.

Подавляющее большинство отменяемых указов изданы в годы президентства Кучмы и Януковича. Отменяются лишь 8 указов, изданных Кравчуком в 1991-1994 году и один – Ющенко в 2005 году. Под отмену не подпадает ни один из указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко – лишь одна из статей его указа о положении о Генштабе ВСУ.

Теги: #президент #указ #зеленский
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