Политика

16:14 20.06.2019

КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

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КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", - сказал собеседник агентства, отметив, что, таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.

Как сообщалось, 11 июня Конституционный суд Украины перешёл к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

Теги: #ксу #конституционный_суд #выборы
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