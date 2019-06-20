Зеленский отменил штрафы за нарушение кассовой дисциплины и ряд других президентских указов

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 167 указов президентских указов, в том числе о штрафных санкциях за нарушение кассовой дисциплины.

"Наша команда в Администрации президента также не теряет времени – мы провели полную инвентаризацию указов президента – того, что невозможно было вынести из администрации", - сказал Зеленский в ходе встречи с бизнесом в Киеве в четверг.

В частности, речь идет об установлении штрафов за нарушение кассовой дисциплины, ограничений для нотариусов на установление цен за свои услуги, а также запрета использования иностранной ткани для пошива школьной формы, уточнил президент.

"Это все уже в прошлом", - подчеркнул Зеленский.