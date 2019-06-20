Зеленский: для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд грн, это будет масштабный проект реинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 млрд грн, и это будет масштабный проект по реинтеграции этих территорий в состав Украины.

"По оценкам украинских экспертов для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд грн. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем", - сказал он на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.