Политика

15:31 20.06.2019

Зеленский обещает в ближайшее время представить план по преодолению коррупции в судах

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Зеленский обещает в ближайшее время представить план по преодолению коррупции в судах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведенная в Украине судебная реформа не была успешной и намерен в ближайшее время провести презентацию плана по преодолению коррупции в судах.

"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда ", - сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.

Теги: #зеленский #реформа #суд
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