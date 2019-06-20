Политика

15:29 20.06.2019

Зеленский выступает за лишение СБУ несвойственных ей функций, а также за создание Госслужбы финрасследований

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Зеленский выступает за лишение СБУ несвойственных ей функций, а также за создание Госслужбы финрасследований

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен лишить Службу безопасности Украины несвойственных ей функций.

"Отдельная тема – это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, в ближайшее время, мы предложим безотлагательно избавить Службу безопасности Украины от несвойственных ей функций. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", - сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.

Глава государства также заявил, что поддерживает демилитаризацию налоговой службы и создание Государственной службы финансовых расследований "с акцентом именно на аналитическую работу".

Теги: #реорганизация #зеленский #сбу
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