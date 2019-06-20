Политика

15:07 20.06.2019

Для разблокирования работы ТКГ не только Украина должна делать позитивные шаги, считает Мингарелли

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Для разблокирования работы ТКГ не только Украина должна делать позитивные шаги, считает Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что если с украинской стороны будет предпринят шаг по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), а именно снятие экономической блокады, то подконтрольные РФ силы также должны сделать шаги навстречу.

"Что касается действий, которые могут способствовать работе минской группы, то мы считаем, что не только Украина должна делать первые шаги, они также должны быть сделаны второй стороной. Ибо события происходившие, я имею в виду и захват украинских государственных предприятий, и введение рубля, как платежного средства, на оккупированных территориях... неприемлемы", - сказал Мингарелли в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, ЕС не поддерживал введение блокады. "Мы всегда считали, что поддержка экономической связи между двумя сторонами является очень важным фактором, который может способствовать улучшению стандартов жизни и дальнейшей реинтеграции этих граждан обратно в украинское общество", - пояснил дипломат.

Мингарелли также напомнил, что Брюссель всегда выступал также и за выплату пенсии и необходимых социальные выплаты гражданам, находящимся на оккупированной территории Донбасса.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #мингарелли #ес #ткг
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