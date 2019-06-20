Перезагрузка работы структур по борьбе с коррупцией может способствовать их эффективной работе – посол ЕС

Перезагрузка антикорупционных органов в Украине может способствовать их независимой и эффективной работе, считает глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы все знаем, что не все новосозданные антикоррупционные органы были достаточно эффективными. Нам известно, что НАПК имеет много проблем и была не в состоянии организовать работу по верификации е-деклараций государственных чиновников. К САП также иногда были вопросы о деятельности. Поэтому нам кажется вполне нормальным, что новое руководство страны дает сигнал к перезагрузке деятельности антикоррупционных органов. Это может способствовать их независимой и эффективной работе", - сказал Мингарелли в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Дипломат также выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд получит все необходимые инструменты и средства, чтобы должным образом работать. "Это также касается и вопроса выделения необходимых помещений", - уточнил Мингарелли.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".