Политика

15:01 20.06.2019

Перезагрузка работы структур по борьбе с коррупцией может способствовать их эффективной работе – посол ЕС

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Перезагрузка работы структур по борьбе с коррупцией может способствовать их эффективной работе – посол ЕС

Перезагрузка антикорупционных органов в Украине может способствовать их независимой и эффективной работе, считает глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы все знаем, что не все новосозданные антикоррупционные органы были достаточно эффективными. Нам известно, что НАПК имеет много проблем и была не в состоянии организовать работу по верификации е-деклараций государственных чиновников. К САП также иногда были вопросы о деятельности. Поэтому нам кажется вполне нормальным, что новое руководство страны дает сигнал к перезагрузке деятельности антикоррупционных органов. Это может способствовать их независимой и эффективной работе", - сказал Мингарелли в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Дипломат также выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд получит все необходимые инструменты и средства, чтобы должным образом работать. "Это также касается и вопроса выделения необходимых помещений", - уточнил Мингарелли.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #мингарелли #ес #коррупция #реформы
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