Политика

14:44 20.06.2019

Путин: вопросы освобождения украинских граждан в РФ и россиян в Украине должны решаться параллельно

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Путин: вопросы освобождения украинских граждан в РФ и россиян в Украине должны решаться параллельно

Вопрос освобождения украинских граждан, находящихся в России, должен решаться комплексно вместе с проблемой задержанных в Украине россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. И прежде чем решать эти вопросы, мы должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине", - заявил Путин в ходе "Прямой линии".

Путин сказал, что вопросами освобождения граждан по поручению бывшего президента Украины Петра Порошенко занимается украинский политик Виктор Медведчук.

"Действительно, Виктор Владимирович (Медведчук) очень близко к сердцу это все принимает. Совсем недавно вот он был и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента недалеко от Керченского пролива, ставил вопрос об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ", - сказал Путин.

Теги: #обмен #заложники #путин
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