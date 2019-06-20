Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента Виктора Ющенко №567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №416/2019 Зеленский подписал в четверг.

"Признать утратившими силу: указ президента Украины от 30 марта 2005 года №567", - говорится в тексте документа.

Кроме того, этим же указом признаны утратившими силу п.6 ст.1 указа президента от 11 апреля 2008 года №333 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов президента Украины" и п.6 ст.1 указа от 16 декабря 2014 года №934 "О внесении изменений в некоторые указы президента Украины", вносившие изменения в указ №567.

Указом №567 устанавливалось, что специальные световые сигнальные устройства синего цвета и звуковые сигнальные устройства могут устанавливаться исключительно на служебных транспортных средствах, используемых для передвижения лиц под госохраной, или на транспортных средствах милиции, оперативных или специальных транспортных средствах военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВСУ, внутренних войск МВД, налоговой милиции, служб безопасности дорожного движения, СБУ, Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, служб инкассации и перевозки ценностей Национального банка Украины и банков Украины, Управления госохраны Украины при наличии специального разрешения, выдаваемого департаментом Госавтоинспекции МВД.

Специальные световые сигнальные устройства красного, зеленого цвета могли устанавливаться исключительно на транспортных средствах подразделений Госавтоинспекции МВД и Управления госохраны Украины.

Указ запрещал выдачу каких-либо документов, предоставляющих право или содержащих просьбы о предоставлении права беспрепятственного проезда автотранспорта.

При этом отменялись указы второго президента Леонида Кучмы от 6 февраля 2004 года №165 "О мерах по упорядочению проезда автомобилей, оснащенных специальными устройствами, и государственных номерных знаков единого образца" и от 15 марта 2004 года о внесении изменений в указ №165, а также распоряжение от 6 февраля 2004 года №19 "Об общественных формирования при Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Украины".

П.6 ст.1 указа №333 2008 года предусматривал расширение перечня ведомств, которые могут на своем транспорте использовать специальные световые сигнальные устройства синего цвета и звуковые сигнальные устройства, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

П.6 ст.1 указа от 2014 года предусматривал замену в тексте указа №567 внутренних войск МВД Национальной гвардией в связи с созданием соответствующего ведомства.