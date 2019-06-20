Политика

13:58 20.06.2019

Зеленский создает Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников АП

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Зеленский создает Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников АП

Президент Украины Владимир Зеленский создает Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины.

"Создать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины. Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий", - говорится в указе Зеленского №417/2019 от 20 июня.

Зеленский определил структуру Офиса президента: руководитель Офиса и его первый заместитель, а также заместители; руководитель аппарата Офиса президента; первый помощник президента и помощники; советники президента; пресс-секретарь президента; уполномоченные президента и его представители.

Кроме того, в структуру Офиса президента входят Кабинет президента; Кабинет руководителя Офиса президента, ряд директоратов и департаментов.

Так, предусмотрены директораты по вопросам правовой политики; по вопросам внешней политики; по вопросам национальной безопасности и обороны; по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности; по вопросам региональной политики и децентрализации; по вопросам экономической политики; по вопросам внутренней и гуманитарной политики; по вопросам информационной политики.

Создаются также департаменты документального обеспечения; по вопросам Государственного протокола и церемониала; по вопросам гражданства, помилования, государственных наград; по вопросам обращений граждан; департамент доступа к публичной информации; департамент управления персоналом; департамент информационных технологий; департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров; обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента Украины; а также режимно-секретный департамент.

Первый помощник президента, помощник президента и советники назначаются на должности и освобождаются от должностей президентом Украины, который непосредственно координирует их деятельность.

Руководителю Офиса президента поручено подать в двухнедельный срок проект Положения об Офисе президента Украины.

Кроме того, Зеленский создал комиссию по реорганизации администрации президента во главе с заместителем руководителя аппарата администрации президента – руководителем Главного департамента документального обеспечения Игорем Стасенко. Ему надлежит утвердить персональный состав комиссии по реорганизации; обеспечить осуществление в установленном порядке, в том числе с соблюдением требований законодательства Украины о государственной службе, о труде, мероприятий, связанных с реорганизацией АП.

"Сотрудникам администрации президента Украины продолжать выполнять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними", - говорится в указе.

Определено, что финансовое, материально-техническое и другое обеспечение деятельности Офиса президента Украины осуществляет Государственное управление делами.

Кабинет министров должен определить условия оплаты труда сотрудников Офиса президента Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #президент #указ #офис #зеленский
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