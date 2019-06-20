Зеленский готов встретиться с отцом Екатерины Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца погибшей активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка и сказал, что готов с ним встретиться.

"Здравствуйте. Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - написал президент в комментарии под публикацией Гандзюка в Фейсбуке.

Как сообщалось, Виктор Гандзюк заявил о необходимости проведения закрытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения хода расследования убийства его дочери.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Гандзюк в своем открытом письме главе государства в соцсети Facebook.