В "Самопомочи" требуют от СБУ и Генпрокуратуры отреагировать на высказывания Мураева о "неонацистах" на заседании Харьковского горсовета

Народный депутат из фракции "Самопомич" в Верховной Раде Роман Семенуха требует от Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры дать оценку высказываниям народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Мураева о "неонацистах" на заседании Харьковского городского совета при рассмотрении вопроса о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

"Переименованием улицы цинизм пророссийских сил не заканчивается. Вчера во время сессии Харьковского городского совета народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев назвали присутствующих на заседании депутатов "Самопомочи", активистов, волонтеров, ветеранов войны неонацистами", - сказал Семенуха, выступая с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в четверг.

"Высказывания Мураева, с моей точки зрения, тянут на нарушение двух статей Уголовного кодекса Украины. Это 110-я статья – о разжигании национальной вражды и 111-я статья – государственная измена. Я требую немедленной реакции Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры", - заявил парламентарий.

Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13. Кабинет министров Украины решил обратиться в правоохранительные органы для проверки законности такого решения.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для победы", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.