Политика

11:33 20.06.2019

В Раду проходят пять партий – соцопрос Института им.Яременко и "Социального мониторинга"

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В Раду проходят пять партий – соцопрос Института им.Яременко и "Социального мониторинга"

 Пять политических партий могут преодолеть 5%-ный проходной барьер на парламентских выборах, еще две имеют рейтинг, приближающийся к этому барьеру, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им.Яременко и центром "Социальный мониторинг" 7-10 июня 2019 года.

В рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия "Слуга народа", которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,3%), "Батькивщина" (9%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" (5,9%). Приближаются к 5% "Гражданская позиция" и "Сила и честь" (по 4%).

Кроме того, 2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, намерены поддержать Радикальную партию Олега Ляшко, 1,1% - "Украинскую стратегию" Владимира Гройсмана. Объединение "Самопомич", "Свобода" и "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" набирают по 0,7-0,8% голосов, остальные – 0,5% и менее. Затруднились с ответом 9,3%.

58% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года, а 27% отметили, что скорее всего будут голосовать. 4% опрошенных заявили, что скорее всего не будут участвовать в голосовании, а ещё 7% однозначно не планируют голосовать. 3% опрошенных не определились с планами по участию в досрочных выборах.

Среди политиков, которых опрошенные хотели бы видеть в составе новой Верховной Рады первые места занимают Анатолий Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%), Юлия Тимошенко (36%) и Игорь Смешко (35,3).

Юрия Бойко назвали 27% респондентов, Владимира Гройсмана – 22,7%, Олега Ляшко – 19,5%, Петра Порошенко – 17,8%, Михаила Саакашвили – 15%, Олега Тягнибока – 14,8%, Арсена Авакова – 12,7%. При этом Порошенко, Ляшко, Саакашвили, Тягнибока и Авакова не хотели бы видеть в Раде более 60% опрошенных. Самый низкий антирейтинг (менее 40%) у Гриценко, Вакарчука и Смешко.

В ходе исследования был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу населенного пункта и региону. Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.

Теги: #партии #соцопрос #выборы
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