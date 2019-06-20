Политика

11:11 20.06.2019

"Слуга народа" теоретически может создать коалицию с партией "Голос" в Раде нового созыва – Разумков

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"Слуга народа" теоретически может создать коалицию с партией "Голос" в Раде нового созыва – Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допускает создание коалиции этой политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука в Верховной Раде нового созыва.

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос – зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - сказал Разумков в ходе прямой линии в "КП в Украине" (ответы опубликованы в печатной версии издания в четверг), отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" – это утопия.

Кроме того, на вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он сказал: "С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути".

Согласно данным последних опросов, в Верховную Раду проходят пять политсил, лидирует партия "Слуга народа". "Голос" Святослава Вакарчука преодолевает 5% барьер.

Теги: #слуга_народа #разумков #голос #выборы
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