Зеленский встречался с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам о проведенной им встрече с самым богатым украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, однако о ее деталях пообещал рассказать на первой своей крупной встрече в статусе главы государства с бизнесом 20 июня.

"Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас есть встреча с бизнесом украинским. И я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем настаивали и будем настаивать", – ответил глава государства на вопрос о сути разговора с Ахметовым на неформальной встрече с журналистами 19 июня в администрации президента, видео которой разместило на своем сайте издание "Украинская правда".

"Это многое. Это не политические вещи - никаких договоренностей. То, что мы отменяем "Роттердам + ", все об этом знают - и это будет. И будет демонополизация - и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают ", - сказал Зеленский.

По его словам, есть другая сторона – необходимость сейчас вкладывать деньги в Украину. "Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине, поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину", - заявил президент.

Как сообщалось, ранее Зеленский уже встречался с бизнесменом Виктором Пинчуком.