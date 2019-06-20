Политика

09:54 20.06.2019

Трамп за день собрал $24,8 млн пожертвований на свое переизбрание президентом

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Трамп за день собрал $24,8 млн пожертвований на свое переизбрание президентом

 Президент США Дональд Трамп собрал $24,8 млн пожертвований в первый день своей избирательной кампании, сообщила председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел.

"Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные $24,8 млн менее чем за 24 часа. Уровню энтузиазма в отношении президента нет равных и нет подобного", - написала она в своем "Твиттере".

Трамп в среду сообщил о начале подготовки к выборам 2020 года на встрече со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида. Он продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании: 45-ый президент США хочет, чтобы главным для Америки стали "ее собственные граждане".

Трамп впервые объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации на пост президента - 20 января 2017 года.

Теги: #сша #трамп #пожертвования
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