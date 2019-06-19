Политика

17:26 19.06.2019

Совет ЕС в четверг продлит на полгода антироссийские санкции

1 мин читать
Совет ЕС в четверг продлит на полгода антироссийские санкции

Лидеры стран ЕС в четверг собираются продлить ограничительные меры против России, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе.

"Лидеры ЕС в четверг продлят санкции против России", - заявил агентству источник.

Он пояснил, что ограничительные меры будут продлены на полгода.

Речь идет о мерах, принятых в связи с аннексией Крыма. В четверг в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС на уровне глав государств и правительств.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран ЕС на своем уровне приняли решение продлить ограничительные меры по Крыму и Севастополю.

С марта 2014 года власти Евросоюза вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, введены ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

Теги: #ес #санкции_против_рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:50 18.06.2019
ЕС выделил EUR 29,5 млн на экспертную поддержку налоговой и таможенной реформы в рамках EU4PFM

ЕС выделил EUR 29,5 млн на экспертную поддержку налоговой и таможенной реформы в рамках EU4PFM

16:11 18.06.2019
Доходность 10-летних госбондов Франции впервые упала до нуля, Швеции - ниже нуля

Доходность 10-летних госбондов Франции впервые упала до нуля, Швеции - ниже нуля

15:26 18.06.2019
Зеленский призвал побывать на Донбассе и в Крыму тех, кто агитирует в Европе за снятие санкций с РФ

Зеленский призвал побывать на Донбассе и в Крыму тех, кто агитирует в Европе за снятие санкций с РФ

15:19 18.06.2019
Зеленский: сохранение транзита российского газа через Украину – гарантия энергетической безопасности Европы и нашей страны

Зеленский: сохранение транзита российского газа через Украину – гарантия энергетической безопасности Европы и нашей страны

14:51 18.06.2019
Трамп обвинил еврозону и Китай в преднамеренном ослаблении их валют

Трамп обвинил еврозону и Китай в преднамеренном ослаблении их валют

17:59 17.06.2019
Количество торговых барьеров в мире выросло до рекордного уровня в 2018г - Еврокомиссия

Количество торговых барьеров в мире выросло до рекордного уровня в 2018г - Еврокомиссия

17:39 17.06.2019
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса из-за неуверенности в новом транзитном договоре с РФ

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса из-за неуверенности в новом транзитном договоре с РФ

13:08 17.06.2019
В ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией в районе Черного моря и не собираются признавать аннексию Крыма Москвой

В ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией в районе Черного моря и не собираются признавать аннексию Крыма Москвой

12:54 17.06.2019
Решение относительно возможного расширения ЕС отложат до сентября - СМИ

Решение относительно возможного расширения ЕС отложат до сентября - СМИ

03:23 17.06.2019
ЕС поддержал инициативу премьера Ливии Серраджа о прекращении конфликта в стране

ЕС поддержал инициативу премьера Ливии Серраджа о прекращении конфликта в стране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

Медведчук утверждает, что договоренность об обмене заложников, в том числе Сенцова, сорвалась после убийства главаря "ДНР" Захарченко

Волкер сообщил, что точная дата визита Зеленского в США пока не определена

Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2019г по линии Пентагона в объеме $250 млн – украинское посольство

Рабочая встреча на уровне внешнеполитических советников стран "нормандской четверки" запланирована на июль

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия "Слуга народа" подает документы в ЦИК для регистрации своих кандидатов в депутаты

"Батькивщина" подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

На встрече с набсоветом YES Зеленский анонсировал проведение в сентябре инвестфорума для восстановления Донбасса

Бойко обещает снизить цены на газ и списать долги по ЖКХ

Половина украинцев довольна деятельностью президента Зеленского, 38% пока не могут сформировать свое отношение к нему – опрос

"Слуга народа" запустила третий этап постпраймериз: на сайте партии желающие могут привести факты недоброчесности кандидатов в нардепы

В Раду проходят пять партий, рейтинг "Голоса" Вакарчука достиг 8,1% - опрос "Рейтинга"

Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

Медведчук утверждает, что договоренность об обмене заложников, в том числе Сенцова, сорвалась после убийства главаря "ДНР" Захарченко

КС может уйти от решения вопроса конституционности указа Зеленского о роспуске Рады - нардепы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА