Политика

15:58 19.06.2019

Бойко обещает снизить цены на газ и списать долги по ЖКХ

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Бойко обещает снизить цены на газ и списать долги по ЖКХ

Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко обещает снизить цены на газ и списать задолженность граждан за услуги ЖКХ.

"Космические тарифы, установленные прошлой властью, загнали людей в бедность. И у "Оппозиционной платформы – За жизнь" есть механизм исправления ситуации" - сказал Бойко в интервью трем украинским телеканалам, сообщает пресс-служба политической силы.

Он подчеркнул, что одним из основных шагов по преодолению бедности является уменьшение стоимости газа, что приведет не только к снижению коммунальных тарифов, но и снижению цен на товары.

По словам Бойко, он с председателем политсовета партии Виктором Медведчуком уже провели два раунда переговоров с представителями Российской Федерацией о переходе на прямые контракты.

"Это позволит существенно снизить цену на газ (до 25% - ИФ), от чего, собственно, и зависят тарифы. Предельная цена газа после подписания новых контрактов составит 3800 гривен за тысячу кубов », - подчеркнул Бойко.

По мнению Бойко, еще одним шагом для решения «тарифного вопроса» является списание задолженности населения за услуги ЖКХ.

«На сегодняшний день задолженность превысила 60 млрд. гривен. 50% этой суммы ( 30 млрд. грн.) - это задолженность за газ. Тем людям, которые накопили долги, надо их списать. Львинная часть этой задолженности возникла из-за того, что люди просто не в состоянии платить по этим космическими тарифам », - отметил Бойко.

Бойко напомнил, что представители его политической силы зарегистрировали законопроекты №9403 о снижении стоимости газа и №9527 о списании задолженности населения за коммунальные услуги.

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа - За жизнь", считает Бойко достойной кандидатурой на пост премьер-министра будущего коалиционного правительства.

По информации сайта Верховной Рады Украины, законопроекты № 9403 "О рынке природного газа" об упорядочении ценообразования и недопущения повышенных цен и тарифов на природный газ и № 9527 "О списании задолженности населения за поставки природного газа, централизованного отопления и снабжение горячей воды и электрической энергии, которая сформировалась на 1 января 2019 года" зарегистрированы в парламенте соответственно 14 декабря 2018 года и 4 февраля 2019 года.

Теги: #жку #бойко #тарифы #за_життя #долги
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