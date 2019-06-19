"Слуга народа" запустила третий этап постпраймериз: на сайте партии желающие могут привести факты недоброчесности кандидатов в нардепы

Партия "Слуга народа" запустила третий этап процедуры постпраймериз, в ходе которого на сайте политической силы все желающие могут привести факты недоброчесности того или иного кандидата.

"Фактически, процесс очистки списка происходит в несколько этапов. На первом мы изучали кандидатов, проверяли информацию о них в открытых реестрах и социальных сетях. На втором этапе мы ввели голосования на официальном сайте партии: напротив информации о кандидате появилась возможность поставить "лайк" или "дизлайк". На третьем этапе мы предлагаем загрузить информацию о кандидате, который, по вашему мнению, не достоин быть в списке. Функция "дизлайк" недоступна без подкрепления реальными фактами о недобросовестности кандидата. Если вы считаете, что кто-то из избирательного списка не достоин быть в нем по объективным причинам, напишите нам об этом", - цитирует председателя партии Дмитрия Разумкова пресс-служба "Слуги народа" в среду.

В то же время в партии призывают ответственно относиться к голосованию и приводить аргументы и проверенные факты относительно кандидатов.

"С помощью сайта каждый украинец сможет высказать свое мнение о конкретном кандидате. Во избежание возможных попыток дискредитации все факты, полученные через сайт, будут тщательно проверены. Во внимание будет приниматься исключительно информация, которая поступит через официальную страницу партии", - подчеркнул Разумков.

Он также добавил, что партия "Слуга народа" будет информировать об исключении того или иного кандидата из избирательного списка сразу после изучения фактов о нем.

"Окончательный вид список получит 6 июля - после того, как на третьем этапе съезда партии утвердят результаты постпраймериз, убрав из перечня кандидатов, которые не прошли проверку", - говорится в сообщении.