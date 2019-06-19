Политика

12:18 19.06.2019

Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

1 мин читать
Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко передал документы политической силы для регистрации для участия во внеочередных парламентских выборах в Центральную избирательную комиссию.

"В этих документах, которые сейчас подаются в Центральную избирательную комиссию… более 70% новых лиц, которые не были в парламенте и в правительстве, но 30% - это самые опытные, самые сильные, самые честные, это объединение точно принесет чрезвычайно важный результат", - сказал Порошенко журналистам в среду перед подачей в ЦИК документов.

"Это безупречный и лучший список среди всех политических сил", - подчеркнул Порошенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "Европейская солидарность" передала на регистрацию в ЦИК также документы для регистрации на 134 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам.

Как сообщила пресс-служба "Евросолидарности" утром в среду, в списке партии на выборы не будет Наталии Баласинович (№30).

Кроме того, партия также подает в ЦИК своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

В частности, от "Евросолидарности" в парламент будет баллотироваться участник АТО - Александр Грамачук (17-й округ), участник АТО, врач - Александр Зеленюк (26-й округ), Валерия Корниенко, которая создала и руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецкое (52-й округ), нардеп Николай Княжицкий (116-й округ).

 

Теги: #европейская_солидарность #порошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 19.06.2019
"Слуга народа" запустила третий этап постпраймериз: на сайте партии желающие могут привести факты недоброчесности кандидатов в нардепы

"Слуга народа" запустила третий этап постпраймериз: на сайте партии желающие могут привести факты недоброчесности кандидатов в нардепы

12:56 19.06.2019
В Раду проходят пять партий, рейтинг "Голоса" Вакарчука достиг 8,1% - опрос "Рейтинга"

В Раду проходят пять партий, рейтинг "Голоса" Вакарчука достиг 8,1% - опрос "Рейтинга"

11:41 19.06.2019
КС может уйти от решения вопроса конституционности указа Зеленского о роспуске Рады - нардепы

КС может уйти от решения вопроса конституционности указа Зеленского о роспуске Рады - нардепы

09:47 19.06.2019
Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

05:04 19.06.2019
Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США и обвинил демократов в желании уничтожить США

Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США и обвинил демократов в желании уничтожить США

18:29 18.06.2019
Нардепы рассмотрели десятую часть правок к проекту Избирательного кодекса

Нардепы рассмотрели десятую часть правок к проекту Избирательного кодекса

17:12 18.06.2019
Имена кандидатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" будут обнародованы в ближайшие дни

Имена кандидатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" будут обнародованы в ближайшие дни

16:08 18.06.2019
Кистион баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице

Кистион баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице

12:39 18.06.2019
Пять партий имеют реальные шансы пройти в Раду, еще одна балансирует на грани с учетом погрешности

Пять партий имеют реальные шансы пройти в Раду, еще одна балансирует на грани с учетом погрешности

21:41 17.06.2019
ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведчук утверждает, что договоренность об обмене заложников, в том числе Сенцова, сорвалась после убийства главаря "ДНР" Захарченко

Волкер сообщил, что точная дата визита Зеленского в США пока не определена

Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2019г по линии Пентагона в объеме $250 млн – украинское посольство

Рабочая встреча на уровне внешнеполитических советников стран "нормандской четверки" запланирована на июль

Зеленский: Не секрет, что позиции Украины и Германии относительно "Северного потока-2" являются диаметрально противоположными

ПОСЛЕДНЕЕ

Медведчук утверждает, что договоренность об обмене заложников, в том числе Сенцова, сорвалась после убийства главаря "ДНР" Захарченко

Волкер сообщил, что точная дата визита Зеленского в США пока не определена

Офицеры Украины предложили президенту кандидата на пост главы СБУ

Нардеп Лубинец вышел из фракции БПП в Раде

Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы

Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2019г по линии Пентагона в объеме $250 млн – украинское посольство

Партия "Голос" выступает за ограничение полномочий нардепов двумя каденциями кряду

Зеленский и Штайнмайер проводят встречу в Берлине

Меркель отмечает, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ возможно только при определенных условиях

Климкин о временном поверенном в делах США Тейлоре: Старый друг лучше новых двух

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА