Политика

11:59 19.06.2019

Медведчук утверждает, что договоренность об обмене заложников, в том числе Сенцова, сорвалась после убийства главаря "ДНР" Захарченко

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Медведчук утверждает, что договоренность об обмене заложников, в том числе Сенцова, сорвалась после убийства главаря "ДНР" Захарченко

Глава политсовета партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами, включая украинского режиссера Олега Сенцова, почти была достигнута, но сорвалась после убийства т.н. "главы ДНР" Александра Захарченко.

"У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал, в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке", - сказал Медведчук в интервью русской службе "BBC", опубликованном в среду.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду убийство Захарченко, политик ответил: "Да. Фактически мы почти договорились".

Медведчук заявил, что представители бывшей украинской власти, которые сейчас находятся в России и которые не могут вернуться в Украину (как, например, экс-президент Украины Виктор Янукович, приближенный к нему украинских бизнесмен Сергей Курченко), должны нести ответственность, "если в их действиях есть состав преступления". "Если они договорятся с новой властью, то все может быть. Но я считаю, что они должны отвечать", - добавил политик.

На вопрос о том, общается ли он с ними, Медведчук ответил отрицательно.

"Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой. Я давно вышел из того возраста, когда могу просто так прощать. Я этим людям ничего не прощаю, потому что они довели мою страну до этого, - не эти, что пришли, а они довели. Вот это главное. И это будет во мне всегда. Янукович никогда не был пророссийским. Так думали. Он был проянуковичевским. Они два года врали про "европейский выбор" для страны. Они нагло и цинично врали. Вот все, кого вы назвали… Янукович там, Азаров (экс-премьер-министр Украины Николай Азаров – ИФ), это они страну довели, я это знаю", - сказал глава политсовета партии "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Отвечая на вопрос, почему тогда президент России Владимир Путин терпит всех их в своей стране, Медведчук ответил: "Задайте вопрос Владимиру Путину".

Политик также рассказал, что летает в Россию, с которой у Украины отсутствует авиасообщение, через территорию Беларуси. "Сажусь в самолет в Киеве, потом сажусь в Гомеле или в Минске, а потом оттуда лечу в Москву или Санкт-Петербург… Смотрите, какой маразм: поездом я могу сесть вечером и утром приехать в Москву, напрямую. А самолетом я должен лететь через Гомель, а напрямую запрещено. Они думали, что это усложнит мне… наверное, усложнили – я летал за час десять, теперь летаю за два", - сказал он.

Медведчук отметил, что и раньше летал законно, так как "были запрещены регулярные рейсы, а нерегулярные разрешались, если при этом давали разрешение две стороны". "Мне давала разрешение Россия, и, естественно, Украина не могла отказать. Не было никаких специальных разрешений, хотя спекулировали на этом несколько лет", - пояснил он.

Теги: #за_життя #обмен #заложники #медведчук
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