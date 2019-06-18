Политика

22:25 18.06.2019

Офицеры Украины предложили президенту кандидата на пост главы СБУ

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«Союз офицеров Украины» призвала президента Украины Владимира Зеленского внести в Верховную Раду Украины представление о назначении председателем Службы безопасности Украины офицера с «безупречной репутацией и не cвязанного ни с одной политической силой».

«На наш взгляд, к таким офицеров принадлежит генерал-майор Александр Витальевич Радецкий, который находится сейчас в кадровом резерве главы СБУ. Насколько возможно, мы изучили результаты его деятельности на различных должностях в Службе, проанализировали отзывы о ней, его поступки во время выполнения задач в боевых условиях. Мы убеждены, что он не обременен какими-либо связями с политическими партиями, обязательствами перед финансово-олигархическими группами и однозначно ориентирован на обеспечение государственной безопасности Украины. Решения, принимались генерал-майором Радецким А.В. в пределах его служебных полномочий, действия и поступки в личной жизни свидетельствуют о его профессионализме, патриотизме и порядочности», - говорится в письме на имя президента.

Устав Всеукраинской общественной организации "Союз офицеров Украины" был принят и утвержден на 1-м Съезде офицеров-граждан Украины 28 июля 1991 в г.. Киеве.

ВОО "Союз офицеров Украины" насчитывает 25 областных и 41 городскую и районную структуры, подчиненные областным организациям.

"Союз офицеров Украины" насчитывает около 12 000 членов.

 

Теги: #радецкий #зеленский #сбу
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