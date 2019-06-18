Политика

18:29 18.06.2019

Нардепы рассмотрели десятую часть правок к проекту Избирательного кодекса

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Нардепы рассмотрели десятую часть правок к проекту Избирательного кодекса

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник продолжила рассматривать поправки ко второму чтению проекта Избирательного кодекса.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты прошли всего 466 правок. Ни одна из тех, которые ставили на голосование на подтверждение, не получила поддержку в сессионном зале. Всего было подано почти 4,6 тыс. поправок.

Как сообщалось, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня.

Теги: #верховная_рада #избирательный_кодекс #украина #выборы
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