Нардепы рассмотрели десятую часть правок к проекту Избирательного кодекса

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник продолжила рассматривать поправки ко второму чтению проекта Избирательного кодекса.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты прошли всего 466 правок. Ни одна из тех, которые ставили на голосование на подтверждение, не получила поддержку в сессионном зале. Всего было подано почти 4,6 тыс. поправок.

Как сообщалось, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня.