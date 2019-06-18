Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы

Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы

Трамп поставил под сомнение необходимость войны с Ираном для защиты мировых поставок нефти

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не обдумывает вариант, предусматривающий военные действия в отношении Ирана, однако при необходимости готов к подобным мерам, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, сообщает журнал Time.

"Я бы так не говорил. Я вообще не могу этого сказать", - заявил Трамп в ответ на вопрос Time, рассматривает ли он военные действия против Ирана.

Когда президента спросили, готов ли он на военный ответ, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие, Трамп ответил утвердительно: "Я, конечно, пошел бы на это из-за ядерного оружия".

В то же время он поставил под сомнение необходимость войны с Ираном с целью защитить мировые поставки нефти: говоря о недавнем происшествии в Оманском заливе, Трамп отметил, что сейчас он не настолько важен для США, как это было ранее.

"Другие страны получают такое большое количество нефти там. А мы получаем очень мало", - сказал Трамп.

Также Трамп согласился с выводами американского разведывательного сообщества о том, что Иран виновен в нападении на корабли в Оманском заливе.

В то же время президент заметил, что в его срок Иран стал делать менее враждебные высказывания по отношению к США. "Давайте посмотрим на их риторику сейчас по сравнению с тем, что было, когда они подписали соглашение (СВПД - ИФ): они все время говорили "смерть Америке... мы разрушим Америку, убьем Америку". Теперь я не так часто это слышу", - сказал Трамп.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.