Партия "Голос" выступает за ограничение полномочий нардепов двумя каденциями кряду
Партия "Голос" предлагает ограничить депутатские полномочия до двух полных каденций подряд, начиная со следующего созыва, заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук на встрече с молодежью во Львове.
"Не более двух каденций подряд – таков ответ "Голоса" на сегодняшний беспредел старых политиков. Пришло время отправить их на политическую пенсию и предоставить право голоса молодым специалистам. Нам надо как можно быстрее изменить старый политический класс. Изменив Раду, мы изменим Украину", - цитирует слова Вакарчука пресс-служба партии "Голос" во вторник.
"Более десяти лет подряд в парламенте нечего делать. Те, кто хотят менять страну, после депутатской каденции могут идти в исполнительную власть или местную", - добавил лидер партии "Голос".