Политика

16:04 18.06.2019

Меркель отмечает, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ возможно только при определенных условиях

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Меркель отмечает, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ возможно только при определенных условиях

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отмечает, что восстановление в правах делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы возможно только при определенных условиях.

"Что касается возвращения России в Совет Европы, у нас были разные мысли. Мы должны были взвесить две вещи. Это, во-первых, нарушение международных прав в отношении Украины. Это проблема, которую нельзя оставить вне внимания международного сообщества. Но для возвращения России нужно выполнить определенные условия, это не будет выполнено за любую цену", - сказала Меркель на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Берлине во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #пасе #россия #украина #меркель #германия
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