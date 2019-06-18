Политика

15:52 18.06.2019

Рабинович называет заявление команды Зеленского о продаже земли катастрофой национального масштаба

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Рабинович называет заявление команды Зеленского о продаже земли катастрофой национального масштаба

Сопредседатель партии "Оппозиционной платформы – за жизнь" Вадим Рабинович назвал катастрофой заявление лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова о том, что готовится законодательная база, которая в течение года позволит открыть рынок земли в Украине, сообщается на сайте партии во вторник.

"Заявление команды Зеленского о продаже земли – это катастрофа национального масштаба. Представитель лидирующей по всем соцопросам партии сказал четко и ясно: мы хотим продать землю Украины. Таким образом, можно утверждать: сегодня все надежды, которые мы возлагали на рынок земли, рушатся", - сказал Рабинович.

Политик уверен, что если власти позволят сейчас продажу земли, то "этого нам не простят десятки поколений". "Если мы отдадим большинство в парламенте партии Зеленского, которая сказала честно, что она будет делать, – у нас не будет даже земли. Те воровали деньги, разваливали промышленность, а эти хотят землю", – сказал депутат.

По словам Рабиновича, такую идею "давно внедряет так называемая "группа Сороса". "Я хочу, чтобы все понимали: план тотальной скупки украинской земли давно вынашивают на Западе – это "план Сороса". Внедрив к нам своих людей, они операцию по продаже земли проворачивали несколько раз, но тщетно. И вот сегодня к власти пришла "группа Сороса", которая понимает, что в полностью разворованной Украине самое ценное, что можно вывести – это земля Украины", - сказал он.

"Послушайте сами – Зеленский повторяет то, что жадно говорили при Порошенко: давайте продадим землю. И под видом всех этих рассказов и басен нас хотят полностью лишить земли – ее скупят одни иностранцы, а нам не останется ни кусочка земли. Неужели вы верите в то, что граждане Украины при сегодняшнем материальном положении смогут что-то купить? Нет! Поэтому сегодня происходит самое страшное из всего, что могло произойти – то, чего мы боялись", – добавил политик.

Он призвал всех объединиться и независимо от политических пристрастий не дать продать землю Украины. "Надо очнуться и сказать себе следующее: мы правильно проголосовали за Зеленского на президентских выборах для того, чтобы свалить "гидру" Порошенко. Сегодня нам надо забыть уже об этой команде, потому что она продаст страну. Нам надо голосовать теперь не сердцем, как на президентских выборах, а головой: "да

Теги: #оппозиционная_платформа #зеленский #украина #рынок_земли #рабинович
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