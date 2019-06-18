Климкин о временном поверенном в делах США Тейлоре: Старый друг лучше новых двух

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует назначение посла Уильяма Тейлора временным поверенным в делах США в Украине.

"Добрый друг Украины Билл Тейлор снова руководит американскими дипломатическими усилиями в поддержку Украины. Как говорится, старый друг лучше новых двух, хотя и новым мы всегда рады. Рад, что именно сейчас американскую дипмиссию возглавляет действительно мудрый и проактивный человек", - написал Климкин в Твиттере.

Как сообщалось, посол Уильям Тейлор (William B. Taylor) стал временным поверенным в делах США в Украине (Chargé d’Affaires a.i.). Он заверил, что США глубоко привержены успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, а также продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Тейлор был послом США в Украине в 2006-2009 годах, занимал должность специального координатора Государственного департамента по переходному периоду на Ближнем Востоке и др. До недавнего времени - исполнительный вице-президент в Институте мира в США.

Кристина Квин, которая в конце мая прибыла в Украину в качестве временного поверенного в делах США, возобновит работу в качестве заместителя главы миссии.