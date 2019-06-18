Рабочая встреча на уровне внешнеполитических советников стран "нормандской четверки" запланирована на июль

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированной на июль встрече внешнеполитических советников стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации на востоке Украины.

"По вопросу возвращения к "нормандскому формату", по вопросу сроков этой встречи… Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно, поэтому запланирована встреча, первая встреча рабочая (на уровне внешнеполитических советников - ИФ) запланирована уже в июле. Верим в победу и прекращение войны", - сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге в Берлине во вторник.

В свою очередь канцлер Германии добавила, что Германия и Франция готовы к такой встрече.

"Мы готовы и ищем возможность как можно скорее встретиться", - сказала Меркель.

"12 июля будет встреча советников в Минском формате", - сказала Меркель журналистам по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине во вторник.

Канцлер выразила удовлетворение в связи с возобновлением работы "нормандского формата" в рамках Минского процесса.

"Я рада, что мы в рамках Минского процесса снова возобновляем работу в "нормандском формате", - сказала Меркель.