Политика

15:36 18.06.2019

Зеленский считает, что удастся достичь договоренности с РФ по транзиту газа "без выкручивания рук" Украине

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Зеленский считает, что удастся достичь договоренности с РФ по транзиту газа "без выкручивания рук" Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что удастся достичь договоренности с Российской Федерацией о транзите газа в Европу без "выкручивания рук" Украине.

"Вы знаете, что у нас заканчивается контракт (на транзит российского газа – ИФ) в конце этого года. Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки", - сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге во вторник в Берлине.

Теги: #зеленский #транзит_газа #транзит #россия #украина #газ
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