Зеленский: Не секрет, что позиции Украины и Германии относительно "Северного потока-2" являются диаметрально противоположными

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности Германии к переговорам с Украиной по вопросу строительства газопровода "Северный поток – 2", несмотря на противоположность позиций.

"Не секрет, что наши позиции в отношении проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу", - сказал Зеленский на совместном с Меркель брифинге во вторник в Берлине.